تقرير بريطاني: السعودية دولة رائدة عالميًا في مجال البناء المستدام

أصدرت شركة “ستونهافن” البريطانية المتخصصة في مجال الاستشارات الإستراتيجية والبيانات والرؤى والسياسة والدعوة والاستدامة، تقريرها حول الاتجاهات العالمية في البناء المستدام لعام 2024.

وبرزت السعودية واحدة من بين دولتين في منطقة الشرق الأوسط كدولة رائدة في مجال البناء المستدام على مستوى العالم.

وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الشركة البريطانية كدولتين رائدتين في مجال البناء المستدام عالميًا في مجال الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة “LEED”.

وكشف التقرير أن السعودية والإمارات هما الوحيدتان من منطقة الشرق الأوسط اللتان وصلتا إلى أفضل 10 تصنيفات عالمية لمشاريع الريادة في مجال تصميمات الطاقة والبيئة.

وأشار التقرير إلى أن الرياض لديها أكبر عدد من تلك المشاريع في المملكة بواقع 866 مشروعًا، بينما تأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بفارق 20 مشروعًا.

وأكد التقرير أن السعودية حققت دفعة نحو الأبنية الخضراء بشكل أكبر من خلال الإنخفاض الكبير في انبعاثات البناء والتصنيع، قدره 24% عن عام 2010 وحتى 2020.

وقال التقرير: “هذا الانخفاض يضع السعودية في المرتبة الخامسة عالميًا في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، خلف اليابان وكازاخستان وأمريكا”.