ضبط 15 مخالفًا لأنظمة الحج بمداخل مكة المكرمة في رابع أيام ذي الحجة

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل مكة المكرمة 15 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج يوم 4 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 10 يونيو 2024.

شملت المخالفات نقل 71 مخالفًا للحج بلا تصريح. وكان من بين المقبوض عليهم، كان هناك 4 وافدين و11 مواطنًا.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات 15 قرارًا إداريًا تضمنت العقوبات التالية: السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، تتعدد بتعدد المخالفين المنقولين.

كما شملت العقوبات التشهير بالمخالفين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لفترات محددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، تمت المطالبة قضائيًا بمصادرة مركبة واحدة استخدمت في النقل.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان أمان وراحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.