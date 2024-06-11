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فريق التحرير

11 يونيو 2024

بـ25 ألف دولار.. “الخطوط السنغافورية” تعوض بعض رُكاب “رحلتها المرعبة”

منوعات
بـ25 ألف دولار.. “الخطوط السنغافورية” تعوض بعض رُكاب “رحلتها المرعبة”

قدمت الخطوط الجوية السنغافورية، تعويضا قدره 25 ألف دولار لبعض ركاب الرحلة التي تعرضت إلى اضطرابات جوية شديدة الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وكانت رحلة الخطوط السنغافورية “إس كيو321″، التي أقلعت من مطار هيثرو في لندن، قد واجهت في 21 أيار/ مايو الماضي، مطبات هوائية شديدة، وهي في طريقها إلى سنغافورة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت الصحيفة، أنه عُرض على الركاب الذين يعانون من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد، دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار، مبينة أن الشركة دعت أيضا هؤلاء الركاب لمناقشة التعويضات.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها منحت الركاب أيضا 1000 دولار سنغافوري (740 دولارًا) لتغطية النفقات الفورية بعد الرحلة. وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها أرسلت العروض للركاب، وعرضت على المسافرين الذين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث، تعويضا قدره 10 آلاف دولار.

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