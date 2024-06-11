100% من مدارس السعودية تُنهي إجراءات التقويم المدرسي الذاتي

أنهت 100% من مدارس السعودية إجراءات التقويم المدرسي الذاتي، بما يشمل أكثر من 24 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، ويمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ السعودية.

ووفق هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنهت 47% من المدارس إجراءات التقويم الخارجي، بما يزيد عن 11.5 ألف مدرسة.

متى بدأ التقويم المدرسي الذاتي؟

وأطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب برنامج التقويم المدرسي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الحالي، مستهدفة جميع المدارس بالسعودية. واعتمد البرنامج على معايير ومؤشرات طورتها الهيئة بناءً على أفضل الممارسات الدولية.

وشمل البرنامج التقويم الذاتي، الذي تنفذه المدارس عبر فرق التقويم الذاتي باستخدام منصة “تميز الرقمية”، والتقويم الخارجي، الذي ينفذه فريق تقويم معتمد من الهيئة.

وقد شارك في عمليات التقويم أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، باستخدام أدوات متنوعة، ما أسفر عن 5 ملايين استطلاع رأي لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب، و395 ألف مقابلة للطلاب والمعلمين ومديري المدارس والموجهين الطلابيين. كما تم إجراء 580 ألف زيارة صفية، ووصل عدد مستخدمي منصة “تميز الرقمية” إلى 137 ألف مستخدم، إضافة إلى 190 مليون سؤال تمت الإجابة عنه و6 ملايين نموذج وزعت خلال عملية التقويم.

تصنيف المدارس وفقًا للتقييم الذاتي

وصُنفت المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي: التميّز، التقدم، الانطلاق، والتهيئة. هدفت هذه التصنيفات إلى تحسين جودة الأداء المدرسي، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير المستدام.

وكذلك، يهدف البرنامج إلى تعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تحتاج إلى رعاية وتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأسرهم في عمليات التحسين المدرسي.

ويعمل البرنامج على توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس، بما يساعد في اتخاذ القرارات وإدارة نظام التعليم بفاعلية.

ويعزز التقويم المدرسي ثقافة التطوير المستمر في المدارس، ويدعمها في التخطيط للتطوير والتحسين المستدام. كما يسهم في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.

ووفق بيان هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإنها تسعى بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية، إلى تحقيق نموذج سعودي رائد عالميًا في جودة التعليم والتدريب، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.