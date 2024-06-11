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فريق التحرير

11 يونيو 2024

عكست روح الأخوة الصادقة.. ولي العهد يتلقى رسالة شكر من ولي عهد الكويت

محليات
عكست روح الأخوة الصادقة.. ولي العهد يتلقى رسالة شكر من ولي عهد الكويت

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، بعد اختتام زيارته للسعودية.

جاء في رسالة ولي عهد الكويت: “يسرنا والوفد المرافق لنا في ختام زيارتنا الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان؛ لما لمسناه من حسن استقبال وكرم ضيافة، عكسا روح الأخوة الصادقة التي تجمعنا، وعمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الحميمة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وأضاف ولي عهد الكويت: “أعرب عن سعادتنا البالغة بزيارة بلدكم الشقيق ولقائنا الأخوي بسموكم، وما تم خلاله من محادثات موفقة، أكدت حرصنا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلى مستوى طموحات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة – حفظهما الله ورعاهما – “.

وسأل ولي عهد دولة الكويت، الله تعالى، أن يديم على ولي العهد موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق، وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها موصول التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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