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فريق التحرير

11 يونيو 2024

بايدن عن إدانة نجله هانتر بحيازة سلاح بدون ترخيص: “أحبه وأدعمه وفخور به”

دوليات
بايدن عن إدانة نجله هانتر بحيازة سلاح بدون ترخيص: “أحبه وأدعمه وفخور به”

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تعليقه على إدانة نجله هانتر بحايزة سلاح ناري بطريقة غير قانونية. عن “حبّه ودعمه” له وأنه “فخور به”، وذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض بعد اختتام المحاكمة التي تمت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن.

وقال بايدن: “أنا الرئيس، ولكنني أيضًا الوالد.. أنا وجيل (السيدة الأولى) نحب ابننا، ونحن فخوران به اليوم”.

وفي إشارة إلى إدمان هانتر على المخدرات، أضاف أن “الكثير من العائلات التي لها أحباء عانوا من الإدمان تفهم الشعور بالفخر الذي ينتابك عندما ترى شخصًا تحبه يتجاوز الأمر، ويكون بهذه القوة والصمود في تعافيه”.

وأكد: “سأقبل بنتيجة هذه القضية، وسأواصل احترام الإجراءات القضائية، فيما يفكّر هانتر في الاستئناف”.

ويأتي الحكم في وقت يسعى فيه والده للفوز بولاية رئاسية ثانية وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية.

وقد يواجه هانتر حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، إلا أنه يستبعد أن يتم سجنه على اعتبار أن لا سوابق لديه.

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