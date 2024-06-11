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11 يونيو 2024

الأخضر يخسر أمام الأردن في تصفيات كأس العالم

رياضة
الأخضر يخسر أمام الأردن في تصفيات كأس العالم

خسر المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه الأردن بهدفين مقابل هدف، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 القادم.

واستضاف ملعب «الأول بارك» معقل نادي النصر ، مباراة الاخضر ضد الأردن ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

أحرز المدافع علي لاجامي هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة السادسة عشر.

وعدل علي عوان النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ27، وخطف نور الدين الروابدة هدف الفوز للنشامى في الدقيقة الـ45+2.

وبتلك النتيجة قفز منتخب الأردن إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

بينما تجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقطة رقم 13 في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

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