لتسريع الوصول للمشاعر المقدسة.. تدشين مهبط إسعاف جوي في برج الساعة

دشن وزير الصحة فهد الجلاجل، مهبط الإسعاف الجوي في برج الساعة لتمكين الفرق الطبية من الوصول السريع لجميع المشاعر المقدسة، وذلك لتقديم الإسعافات للحجاج في وقت قياسي، وفقاً لقناة الإخبارية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، قد أشار إلى أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يمثل تحديًا كبيرًا خلال موسم حج هذا العام، ما يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وشدد العبد العالي، في تصريحات له؛ على الحجاج بأهمية اتباع الإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومن أبرزها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، إضافة للحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري.