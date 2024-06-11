أمراض القلب والسكتات الدماغية من أخطر الأمراض التي تواجه البشرية، وتُسبب سنوياً ملايين الوفيات حول العالم.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام من أهم العوامل التي تُساهم في الوقاية من هذه الأمراض، لكن هل تعلم أنّ هناك عدواً قد يتسلل إلى مائدتك دون علمك، مُسبباً تراكم الكوليسترول الضار في شرايينك، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية؟

إنّه الدهون المتحولة التي تُضاف إلى العديد من الأطعمة المُصنّعة والمقلية، وتبدو لذيذة على لسانك، لكنّها تُخفي وراءها مخاطر جسيمة على صحة قلبك.

الدهون المتحولة ترفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لأنها دهون مهدرجة بشكل صناعي لا يستطيع الجسم معالجتها، وفقا الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان.

الدهون المتحولة أكثر ضررا من المشبعة

تنشأ هذه الدهون أثناء هدرجة الزيوت لإنتاج السمن النباتي والخبز والدهون القابلة للدهن، وكذلك عند تسخين وقلي الزيوت، التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

وتعتبر الدهون المتحولة أكثر ضررا من الأحماض الدهنية المشبعة، إذ إن المصنعين والمطاعم يستخدمون الدهون المهدرجة؛ لأنها أرخص من أنواع الدهون الأخرى وتدوم لفترة أطول ويمكن إعادة استخدامها في كثير من الأحيان.

ويشمل ذلك بشكل خاص السلع المخبوزة المصنوعة من المعجنات والفطائر، كما أن محتوى الدهون المتحولة أعلى من المتوسط في رقائق البطاطس والكرواسون والسمن الصناعي ومنتجات الوجبات السريعة والمواد الدهنية القابلة للدهن.

وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الدهون المتحولة لإنتاج البطاطس المقلية والبيتزا والحساء الجاف والوجبات الجاهزة.

الكوليسترول الضار

وتكمن خطورة الدهون المتحولة في أنها ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ما يرفع خطر انسداد الأوعية التاجية والدماغية، ومن ثم خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك ينبغي استهلاك الأطعمة المحتوية على الدهون المتحولة باعتدال فقط، وألا تكون جزءا منتظما من قائمة الطعام اليومية.