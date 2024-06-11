ناشطان من جماعة لحقوق الحيوان يعتديان على لوحة للملك تشارلز

اعتدى ناشطان من جماعة لحقوق الحيوان، اليوم الثلاثاء، على أول لوحة رسمية للعاهل البريطاني، الملك تشارلز، خلال معرض في لندن اليوم الثلاثاء.

وأظهر فيديو نشرته جماعة “Animal Rising”، ناشطين يستخدمان بكرة طلاء للصق لافتتين على لوحة الملك تشارلز الثالث، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

وقالت الشبكة إن اللوحة أثارت الدهشة عندما تم الكشف عنها، رسميًا، في وقت سابق من العام الحالي. وصوّر الفنان “جوناثان ييو” الملك على خلفية من ضربات الفرشاة الحمراء القرمزية، مما أثار ردود فعل متباينة.

وغطَّى الناشطان رأس الملك بلافتة لشخصية الرسوم المتحركة البريطانية “والاس” من المسلسل الكوميدي “والاس وغروميت”، كما تم إلصاق تعليق يقول: “لا يوجد جبن غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSCPA”.

وتم تصميم هذا الإجراء للفت الانتباه إلى تقرير الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان، الذي صدر، الأحد، والذي وصفته بأنه “تحقيق دامغ” في 45 مزرعة تابعة لمجموعة RSCPA ، وأكدته مؤسسة خيرية لرعاية الحيوان هي الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات.