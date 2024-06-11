البنك الدولي يوافق على خطة استضافة صندوق “خسائر وأضرار” المناخ

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على خطة يعمل بموجبها كمضيف مؤقت لصندوق سيقدم الدعم المالي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ.

وتم الاتفاق على إنشاء صندوق “خسائر وأضرار” التغيرات المناخية من حيث المبدأ في محادثات المناخ، العام 2022، بعد سنوات من الجدل، واعتبارًا من العام 2023، بدأت الدول تقديم تعهدات للصندوق، ومن بينها إيطاليا وهولندا.

وجاء إنشاء الصندوق للمُساعدة في تغطية تأثير النوبات المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف، ليجعل الدول الأكثر ثراء تشعر بقلق من أن ذلك قد يعني إقرارًا بمسؤوليتها عن أضرار المناخ بسبب انبعاثاتها الكربونية.

وقُوبلت خطة البنك الدولي لاستضافة الصندوق في البداية بانتقادات من بعض الدول التي تشعر بالقلق من أن ذلك يعطي المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعيّن رئيس البنك الدولي، قدرًا كبيرًا من النفوذ.