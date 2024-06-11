الصين تُهدد الاتحاد الأوروبي بـ”رد فعل سريع” حال فرض رسوم على صادراتها

هددت الصين الاتحاد الأوروبي بـ”رد فعل سريع”، حال فرضه أي رسوم جمركية على صادراتها، “يضرب” الزراعة الأوروبية ككل، بحسب مجلة “بوليتيكو”، حيث قالت المجلة إن ذلك يأتي في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، لمواجهة ما يعتبره “ممارسات تجارية غير عادلة”.

وتستعد المفوضية الأوروبية لإبلاغ الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الصين مطلع الأسبوع المقبل بقرارها فرض رسوم جمركية مؤقتة عليها ابتداءً من الرابع من يوليو المقبل، وفي المقابل، ذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” أن بكين تعتزم إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق بشأن واردات لحوم الخنزير ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أن قيمة هذه الواردات بلغت في عام 2023 نحو 5 مليارات يورو، ما يعادل ربع صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية إلى الصين، و2% من إجمالي الصادرات.

وقال مفوض الزراعة الأوروبي المنتهية ولايته يانوش فويشيكوفسكي، إنه “لا يريد أن يقع القطاع في شرك الخلافات التجارية”، بينما قالت كبيرة مستشاري السياسات التجارية في “كوبا كويغا”، وهي أكبر جماعة ضغط للمزارعين في أوروبا، كسينيا سيموفيتش، إن المفوضية بحاجة إلى أن تتأكد من أننا لا نتحمل فاتورة هذا النزاع.