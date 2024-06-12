الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا: البنك الدولي يوافق على خطة استضافة صندوق “خسائر وأضرار” المناخ

في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.