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فريق التحرير

12 يونيو 2024

خطوبة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب يعلّق

منوعات
خطوبة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب يعلّق

هنأ المغني المصري حسام حبيب مواطنته وطليقته النجمة شيرين عبدالوهاب بعد تردد أنباء عن خطوبتها من شخص من خارج الوسط الفني.

وعبّر حبيب عن بالغ سعادته بخطوبة شيرين قائلاً: “ألف ألف ألف مبروك يا شيرين، وبتمنالك أحلى حياة في الدنيا”.

وأضاف: “الحمدلله رب العالمين أنها سعيدة وأتمنى رؤيتها سعيدة دائماً، وأدعو أن يرزقها الله الفرحة دائماً”، وفق ما أفادت صحف محلية.

وتابع حسام حبيب: “علاقتي بها ليس لها علاقة بموضوع الزواج، بالعكس أنا أتمنى أن تكون أسعد إنسانة في الدنيا، هي وخطيبها، وربنا يوفقهم ويكرمهم وأن يعيشوا أحلى حياة في الدنيا”.

وكانت شيرين عبد الوهاب أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب للمرة الثانية في 15 ديسمبر 2023.

وبذلك تكون قد انتهت العلاقة رسمياً بينهما بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات شهدت العديد من الأزمات.

وكان قد سبق انفصالهما للمرة الأولى في ديسمبر 2021، لكن عادا بعد ذلك لبعضهما البعض قبل أن ينفصلا نهائياً في ديسمبر 2023.

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