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فريق التحرير

12 يونيو 2024

إدراج وبدء تداول أسهم “سماسكو” في “تاسي”

اقتصاد
إدراج وبدء تداول أسهم “سماسكو” في “تاسي”

يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” في السوق الرئيسية “تاسي”، برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11.

وأوضحت “تداول السعودية” في بيان لها أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وقالت إن سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

 

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