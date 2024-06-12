سيلين ديون تعد بالعودة إلى المسرح ولو “زحفا”.. ماذا نعرف عن مرضها؟

أكدت المغنية سيلين ديون، في مقابلة جديدة بُثّت مساء الثلاثاء، عزمها على العودة إلى المسرح رغم إصابتها بمرض عصبي نادر، حتى لو اضطرّت إلى “الزحف”.

وفي مقتطف من هذه المقابلة التي أجرتها قناة “إن بي سي” الأمريكية، تحدثت المغنية الكندية مرة جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس التي تسبب تيبّساً في العضلات، ويمكن أن تؤدي إلى تشنجات خطرة.

وقالت المغنية البالغ 56 عاما: “سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف أو مخاطبة الجمهور بحركات يداي. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك”.

وأضافت صاحبة أغنية “ماي هارت وِل غو أون”: “سأعود إلى المسرح لأنني أريد ذلك وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليّ العود أو لأنني بحاجة إلى ذلك”.

ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي “أنا: سيلين ديون” المرتقب بدء عرضه في 25 يونيو عبر منصة “برايم فيديو” التابعة لأمازون.

مرض سيلين ديون

وأعلنت ديون عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، في ديسمبر 2022.

لا يوجد علاج شافٍ لحالتها التي تُعدّ متقدّمة، لكن ثمة علاج يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض.

وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للصحة، يصيب هذا المرض النساء أكثر من الرجال بنسبة 50%.

وقالت ديون “أشعر وكأنّ شخصاً ما يخنقني”، مضيفة أن الألم يمكن أن ينتقل عبر جسدها بالكامل وأنّ التشنجات تؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في أضلاعها.

واضطرت النجمة العالمية إلى إلغاء سلسلة من الحفلات كانت مقررة لعامي 2023 و2024، مؤكدةً أنها ليست قوية بما يكفي لإحياء جولة موسيقية.

وظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز “غرامي” في لوس أنجلوس في أوائل فبراير، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

وشهدت مسيرة ديون الفنية الممتدة لعقود بيع أكثر من 250 مليون ألبوم. للنجمة العالمية خلال. وتوقفت جولتها العالمية التي تحمل عنوان “كوردج” بسبب جائحة كوفيد-19.