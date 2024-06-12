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فريق التحرير

12 يونيو 2024

سحل عروس في حفل زفاف بمصر.. العريس يرجعها للسحر الأسود وأسرته تحكي رواية مختلفة

منوعات
سحل عروس في حفل زفاف بمصر.. العريس يرجعها للسحر الأسود وأسرته تحكي رواية مختلفة

في ليلة الزفاف، عندما كان الجميع يترقبون بفارغ الصبر اللحظة المميزة، حدثت واقعة غريبة قلبت الموازين رأسًا على عقب، بينما كان العروسان يتألقان على المسرح، تحولت الفرحة إلى فوضى عارمة عندما قرر العريس أن يسحب عروسته بقوة، مما أثار غضب أهل العروسة وتصاعدت الأحداث إلى شجار عنيف بين الطرفين.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر العريس وهو يسحل عروسته خلال حفل الزفاف وأمام الأسرتين، واندفاع أحد الحضور نحو العريس والاعتداء عليه، تبين بعد ذلك أنه والد العروسة.

العريس يروي تفاصيل الواقعة

كشف العريس نفسه عن تفاصيل الموقف الصعب بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يعتدي على عروسته، ويقول إنه كان يشعر بشيء غريب يسيطر عليه، وعقب سقوط العروس، اعتذر وتبين أنه تعرض لسحر أسود.

وقال العريس الذي يدعى محمد الهادي، في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”: “كان معمول لي عمل وكنت بشد في فستانها وأسأل نفسي أنا بعمل كده ليه، وأسرتي أحضرت لنا مجموعة من المشايخ، إذ أجمعوا أنه تعرض إلى سحر أسود”.

وأكد أنه تم فك السحر، وقدم اعتذارًا لوالد العروسة والحاضرين في حفل الزفاف، مشيرًا إلى أن ما حدث معه كان تصرفًا لا إراديًا.

عروس واقعة كفر صقر أكدت رواية زوجها قائلة: “مفيش مشكلة وكملنا فرحنا عادي، في ناس حاقدة وحاسدة، كان معمول لنا عمل”.

رواية أخرى

فيما روت أسرة العريس قصة مختلفة، حيث أشارت إلى تصرفات غريبة من العريس وتصاعد الأحداث بسرعة قبل أن يتدخل الحاضرون لفض المشاجرة.

وقالت أسرته، أن وزن فستان العروس الثقيل السبب حيث أدى لانزلاقها وحاول العريس الإمساك بها وسحبها لكنه تركها وجلس على كرسي الكوشة، ثم صعد والد العروس له وسدد له عدة ضربات، معتقدًا أن العريس ضربها، حتى تدخل الحاضرون وفضوا المشاجرة.

 

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