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فريق التحرير

12 يونيو 2024

عمومية “ميار القابضة” تبحث إصدار صكوك بـ500 مليون ريال في 3 يوليو

اقتصاد
عمومية “ميار القابضة” تبحث إصدار صكوك بـ500 مليون ريال في 3 يوليو

دعا مجلس إدارة شركة ميار القابضة، مساهمو الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال نظام تداولاتي.

وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” أنه من المقرر التصويت على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال السعودي، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن ذلك من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك مدته 24 شهر في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك، والموافقة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة هو مليار بقيمة اسمية قدرها 0.50 هللة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد عائد الصكوك التي سيتم إصدارها، وتحديد سعر تحويل الصكوك إلى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، وتحديد أي شروط أخرى تتعلق بإجراءات التحويل أو مدته.

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