مصرع 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حريق هائل بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء حريق هائل اندلع في بناية بمنطقة المنقف.

وقالت الصحة الكويتية، في بيان لها، إنها تعاملت مع 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة وتم توزيع المصابين على عدد من مستشفيات البلاد لتلقي العلاج اللازم.

#الكويت#يحدث_الان#حريق_المنقف حريق كبير يلتهم عمارة سكنية في الكويت منطقة المنقف ، أدى الحريق للأن لوفاة ٣٥ شخص ، وأصابة العشرات ونقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة .. وما زالت فرق الإنقاذ تُباشر عملها في البحث عن محتجزين أخرين . حفظ الله الكويت وسلم أهلها من كل شر . pic.twitter.com/gYgw2keOjE — ﺳ̭͠؏يِّﮃ (@s37800k) June 12, 2024

وأكدت أنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.