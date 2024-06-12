إدراج وبدء تداول أسهم “التيسير تالكو” في “تاسي” غدًا

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في السوق الرئيسية “تاسي” اعتبارًا من غد الخميس الموافق 13 يونيو الجاري.

وأوضحت “تداول السعودية” أنه سيتم إدراج وتداول أسهم “التيسير تالكو” برمز تداول 4143 وبالرمز الدولي SA162GLI0NH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.