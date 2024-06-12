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12 يونيو 2024

ارتفاع أعداد ضحايا حريق الكويت إلى أكثر من 35 وفاة

منوعات
ارتفاع أعداد ضحايا حريق الكويت إلى أكثر من 35 وفاة

اندلع حريق ضخم في بناية سكنية مكتظة بالعمال بمنطقة المنقف جنوب العاصمة الكويت، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية في الكويت، اللواء عيد العويهان، إن عدد الوفيات جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 وفاة على الأقل، مشيرًا إلى إصابة 15 شخصًا نقلوا جميعهم إلى المستشفيات توفي منهم أربعة، وبينهم 11 في حالة خطرة.

وأكد ير عام الأدلة الجنائية بالكويت، أنه سيتم الإحصاء الدقيق بعد الانتهاء من المعاينة المطلوبة.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، إن الحريق اندلع في مبنى سكن عمال مكتظ، مضحًا أن غالبية الوفاة كانت بسبب الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قالت في بيان لها، إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

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