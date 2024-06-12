جيش الاحتلال يؤكد إطلاق “90 قذيفة صاروخية” من لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان نحو الدولة العبرية غداة غارة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في “حزب الله”.

وقال جيش الاحتلال في بيان “رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان”.

وأشار إلى “اعتراض بعضها بينما سقط بعضها في عدة مناطق شمال البلاد وتسبب في اشتعال حرائق في عدة مناطق”.

وشهدت الأيام الأخيرة تكثف إطلاق النار بين الجانبين ما تسبب في اشتعال حرائق على نطاق واسع في أراضي البلدين.

وليل الثلاثاء، قُتل قيادي ميداني بارز في حزب الله في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين.