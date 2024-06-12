“أضاحي”: منصة إلكترونية تُسهل أداء شعائر الهدي والأضاحي بسهولة وأمان

تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تقدم منصة “أضاحي” (www.adahi.org) خدمة إلكترونية شاملة تُسهّل على المسلمين أداء شعائر الهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة عبر الإنترنت.

تتميز منصة أضاحي بأنها توفر خدمة إلكترونية شاملة ومرنة، تسمح للمستخدمين بإجراء كافة المعاملات المتعلقة بالأضاحي بكل يسر وسهولة. والأهم من ذلك، تضمن المنصة أن تنفيذ هذه الشعائر يتم وفق الضوابط الشرعية الإسلامية، وذلك بتوزيع اللحوم على المستحقين بطريقة آمنة وموثوقة.

وفي ظل وجود العديد من الخدمات المشابهة والإعلانات التي قد تكون مضللة، تؤكد الهيئة الملكية أن منصة أضاحي هي الخيار الأمثل لمن يبحثون عن الجودة والأمان، وذلك بأسعار تنافسية.

توفر المنصة تجربة شراء سهلة وآمنة عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدم أن يقوم بتفويض الجهات المختصة بالذبح والتوزيع، والتي تضمن الجودة العالية والثقة والتنفيذ الشرعي والصحي للأضاحي.

إضافة إلى ذلك، تحرص الهيئة الملكية على تحذير المسلمين من التعامل مع الإعلانات المضللة أو مندوبي البيع غير المعتمدين والمصادر غير الموثوقة، مشددة على أهمية التأكد من صحة المعلومات والثقة في المصادر المعتمدة عند القيام بأي عملية شرائية أو توكيل للأضاحي.