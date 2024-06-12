محمد عبده يعود إلى منزله في جدة.. 7 علامات لمرضه “الأكثر شيوعاً بين السرطانات”

عاد فنان العرب محمد عبده، إلى منزله في جدة، بعد رحلة علاج بالخارج، إثر إصابته بمرض سرطان البروستاتا، ومع خبر عودته بالسلامة والفرحة التي نشرها الخبر بين محبيه، نظم رجل الأعمال سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، حفلًا في منزل الفنان محمد عبده بحضور أبنائه وعدد من أصدقائه، ليفاجئ به الفنان.

احتفال #محمد_عبده بعيد ميلاده في منزله بـ #جدة بعد عودته من رحلته العلاجية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى سالم الهندي

عبر:@RotanaMusic pic.twitter.com/XEnPOiUidZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 10, 2024

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، لحظة دخول الفنان محمد عبده إلى منزله، برفقةسالم الهندي ليجد كعكة عيد الميلاد عليها صورته ومدون عليها: “كل عام وأنت بخير فنان العرب”.

ووجه محمد عبده الشكر لكل من ساهم في الحفل الذي يتزامن مع عيد ميلاده الموافق 13 يونيو.

صحتي تحسنت بفضل الله

وعلق الفنان محمد عبده قائلًا: “ألف شكر على مفاجأتي بهذه المفاجئة التي لم أكن أتوقعها أبدًا، هذا اليوم لا يُترك بخاطري أبدًا، وأفرح أن الله يعطيني سنة كاملة بدلًا منها، جيتكم ليا تعطيني دفعة كبيرة جدًا أني أرجع لحالتي الطبيعية ولحفلاتي إن شاء الله”.

وقال: “أنا صحتي بتتحسن بفضل الله، ثم بفضل دعائكم واهتمامكم.. وجيتكم ليا تعطيني دفعة كبيرة جدًّا جدًّا لأرجع لحالتي الطبيعية، وممارسة الفن وليالينا الجميلة والحفلات”.

وفي شهر مايو الماضي، كشف الفنان محمد عبده أنه بدأ بتلقي أولى جلسات العلاج الكيماوي في العاصمة الفرنسية باريس إثر إصابته بسرطان البروستات، مضيفًا أنه يخضع للجرعات من أجل استكمال متطلبات العلاج.

7 علامات لمرض سرطان البروستات

وهناك علامات عدة على مرض سرطان البروستات الأكثر انتشارًا بين أنواع السرطانات الأخرى، ويوضح موقع “مايو كلينك” 7 أعراض للمرض على الشخص التنبه إليها.

وقد لا ينجم عن سرطان البروستاتا ظهور أعراض أو علامات في مراحله المبكرة، ولكن ربما يسفر عن سرطان البروستاتا الأكثر تطورًا علامات وأعراض، أهمها: “مشكلات في التبول، وضعف قوة التدفق في مجرى البول، وظهور دم في البول، ودم في السائل المنوي، وألم العظام، وفقدان الوزن دون محاولة، وضعف الانتصاب”.