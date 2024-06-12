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فريق التحرير

12 يونيو 2024

حجم التبادل التجاري يقترب من 9 مليارات ريال.. القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

محليات
حجم التبادل التجاري يقترب من 9 مليارات ريال.. القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

حجم التبادل التجاري

وبلغت صادرات السعودية إلى الفلبين ما قوامه 8.2 مليار ريال خلال 2023 مسجلة تراجعًا بنسبة 8.2% مقارنة مع السنة السابقة، فيما بلغت قيمة واردات السعودية من الفلبين ما قوامه 755.4 مليون ريال مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 12.2% بالمقارنة مع عام 2022.

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