بدء التسجيل العقاري في 8 أحياء شرق الرياض اعتبارا من 23 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاقها لمرحلة جديدة من التسجيل العقاري الإلكتروني، متيحة الفرصة لأصحاب العقارات في ثمانية أحياء مختلفة بمدينة الرياض لتسجيل عقاراتهم بدءًا من 23 يونيو 2024.

تشمل الأحياء المعنية أحياء النسيم الشرقي والغربي، المنار، السلام، الريان، الروابي، الربوة وجرير، وهي تتيح للملاك تدوين معلومات ممتلكاتهم على منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تحديث وتحسين نظام السجلات العقارية في المملكة، حيث تم اختيار الأحياء المشمولة بالتسجيل وفق معايير محددة، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة أوسع نطاقًا ستشمل مناطق وأحياء أخرى في المستقبل.

وبهذا الإعلان، يصل عدد الأحياء التي شملها السجل العقاري في الرياض إلى 77 حيًا، مع ما يزيد عن 9 ملايين قطعة عقارية.

تحث الهيئة ملاك العقارات على التأكد من الوثائق اللازمة والشروط المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك صكوك الملكية الإلكترونية المُحدثة والصادرة عن وزارة العدل. وتعد الهيئة الملاك بتجربة تسجيل سلسة وميسرة من خلال منصتها الإلكترونية المتاحة على الإنترنت، مع إمكانية الاستعانة بمركز خدمة العملاء للاستفسارات والدعم.

تتمثل أهمية السجل العقاري في كونه يوفر نظام توثيق متكامل يعتمد على الوحدة العقارية كأساس للتسجيل، مما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار من موقع جغرافي، مساحة، حدود، وأبعاد، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.