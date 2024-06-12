على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.. أكثر من 3500 لوحة إرشادية تخدم ضيوف الرحمن

قامت الهيئة العامة للطرق، بتركيب أكثر من 3500 لوحة إرشادية تخدم ضيوف الرحمن، ومنها لوحات توعوية، ولوحات تحدد المسافات المتبقية على الطرق، بالإضافة إلى لوحات تحدد وجهات المناطق.

هيأت الهيئة كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بجميع عوامل السلامة التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم عبر شبكة طرق السعودية التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي.

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وذلك يسهم في تنقل ضيوف الرحمن ويعزز من تجربتهم أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة عبر شبكة طرق السعودية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق قامت برفع مستوى جاهزية شبكة الطرق لخدمة ضيوف الرحمن من وقت مبكر، وذلك من خلال مسح كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية، مع تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والسلامة.