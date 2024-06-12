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فريق التحرير

12 يونيو 2024

فيروس خطير في المعدة.. أوبرا وينفري تدخل المستشفى

منوعات
فيروس خطير في المعدة.. أوبرا وينفري تدخل المستشفى

كشفت الصحفية الأمريكية غيل كينغ عن دخول صديقتها المقربة، الإعلامية أوبرا وينفري، إلى المستشفى إثر وعكة صحية حادة.

وفقاً لمعلومات نقلتها مجلة “بيبول”، يبدو أن الحالة الصحية لوينفري قد تدهورت بسبب فيروس معدي في المعدة يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وقد أوضحت كينغ أن صديقتها كانت تعاني من أعراض الجفاف قبل أن تُنقل إلى المستشفى وتُعطى العلاجات الوريدية اللازمة.

على الرغم من القلق الذي ساد بين محبي وينفري، أكدت كينغ أن هناك توقعات إيجابية بشأن تعافي وينفري، حيث أشارت إلى أن الانتكاسة الصحية لوينفري لم تكن لها صلة بالعلاجات أو الأدوية التي استخدمتها الأخيرة لإدارة وزنها، ما ينفي الشائعات التي قد تربط بين علاجات التخسيس والوضع الصحي الحالي.

في خضم هذه الأحداث، صدر بيان من متحدث باسم أوبرا وينفري يقدم طمأنينة للجمهور عن حالتها، مؤكدًا أنها في طريقها للتعافي من الفيروس الذي ألمّ بها.

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