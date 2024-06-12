محلل سياسي لـ”الوئام”: لبنان يتعرض لعدوان شرس من إسرائيل وسيناريو 2006 غير بعيد

الوئام – خاص

تتصاعد المخاوف داخل لبنان، من اندلاع حرب شاملة أو تكرار سيناريو اجتياح إسرائيل للبلاد الذي حدث في عام 2006، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة اللبنانية.

سيناريو 2006

وقال طارق أبوزينب، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن التخوف يزداد من انزلاق لبنان في حرب على غرار عام 2006 في ظل الانهيار الاقتصادي والتهديدات والتصعيد الأمر الذي يسبب تداعيات كارثية على أمن لبنان واقتصاده المتأزم نتيجة الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف “أبوزينب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الجنوب اللبناني يتعرض إلى حرب قاسية وعدوان شرس ودمار ممنهج من العدو الإسرائيلي وتتواصل المواجهات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر الماضي على وقع حرب غزة، ما أسفر عن استشهاد مدنيين أبرياء وقصف العمق اللبناني وخسائر فادحة بالممتلكات والمنازل والمؤسسات التجارية ودمار وحرائق في الأراضي الزراعية اللبنانية وذلك بسبب وحشية العدو الإسرائيلي من جهة واختطاف القرار السياسي في لبنان وربط مصير لبنان بما يسمى بوحدة الساحات ومحور الممانعة الإيراني.

عملية عسكرية

وتابع السياسي اللبناني: “معظم اللبنانيين متخوفين وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتردية حيث أخذت الحرب منحى تصعيديا مع زيادة هجمات العدو الإسرائيلي لمستويات غير مسبوقة وتوجيه ضربات إلى العمق اللبناني.