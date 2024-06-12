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فريق التحرير

12 يونيو 2024

برنامج “صنع في السعودية” يحصد جائزة عالمية في التسويق الرقمي

اقتصاد
برنامج “صنع في السعودية” يحصد جائزة عالمية في التسويق الرقمي صنع في السعودية

حصدت هيئة تنمية الصادرات، الجائزة البرونزية في جوائز MMA SMARTIES العالمية، عن برنامج “صنع في السعودية”.

تُمنح هذه الجائزة تقديراً للحملات التسويقية الرقمية المتميزة التي تجمع بين تقنيات المنصات الإلكترونية لتقديم تجربة علامة تجارية فريدة ومتكاملة، وتُعد جوائز MMA SMARTIES من أرفع الجوائز في مجال التسويق الرقمي.

تُعتبر جمعية MMA الجهة المانحة للجائزة، وهي تمثل الرابطة التجارية الرائدة التي تجمع الخبراء في مجال التسويق، وتقدم خدماتها لأكثر من 800 شركة على مستوى العالم، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التكريم في القطاع التجاري والتسويقي العالمي.

لقد استطاع معرض “صنع في السعودية” في نسخته الثانية أن يخطف الأضواء إعلامياً بفضل الاستراتيجية التسويقية المتبعة، حيث حقق أكثر من مليون انطباع وشهد تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من 18 ألف ذكر للمعرض، وذلك بمشاركة أكثر من 40 حساباً إخبارياً في تغطية الحدث.

المعرض نفسه كان بمثابة واجهة للصناعات الوطنية، حيث عرض تجربة ثرية للزوار تعزز الولاء والإقبال على المنتج الوطني، مما يساهم في ترسيخ مكانته كخيار مفضل ليس فقط للمستهلك المحلي بل والعالمي أيضاً.

وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة وطنية وتوقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ما يعكس النجاح الكبير للحدث والذي توج بالجائزة البرونزية.

هذا التكريم يعد شهادة على الجودة والكفاءة في استخدام الوسائط الرقمية لتعزيز الصناعة الوطنية، ويؤكد على أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في تعزيز العلامة التجارية السعودية عالمياً.

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