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فريق التحرير

12 يونيو 2024

بطاقة استيعابية 108 آلاف طائف في الساعة.. “شؤون الحرمين” تؤكد جاهزية المطاف لاستقبال الحجاج

حج 2024
بطاقة استيعابية 108 آلاف طائف في الساعة.. “شؤون الحرمين” تؤكد جاهزية المطاف لاستقبال الحجاج

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزية صحن المطاف لاستقبال الحجاج، مؤكدة تنفيذ خطط تنظيمية محكمة وتقديم خدمات متميزة لضمان راحة وأمان ضيوف الرحمن.

أفادت الهيئة بأنه تم تجهيز وفتح صحن المطاف بأكمله للطائفين، مع تخصيص العديد من الأبواب الرئيسية والفرعية لتسهيل الدخول والخروج، إضافة إلى تحديد أبواب خاصة لخدمات الحجاج وحالات الطوارئ.

بالأرقام، يشير التنظيم الدقيق للهيئة إلى أن المطاف قادر على استيعاب ما يقارب 108 آلاف طائف في الساعة، حيث يشمل ذلك جميع أدوار الصحن من الأرضي حتى السطح.

وفي سياق متصل، يستطيع المطاف استيعاب ما يصل إلى 203 آلاف مصل في الأدوار المختلفة، ما يعكس الكفاءة العالية للبنية التحتية والتنظيمية للمسجد الحرام.

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