للجلسة الثالثة على التوالي.. “تاسي” يواصل تراجعه ويغلق على انخفاض 1.05%

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 يونيو 2024

للجلسة الثالثة على التوالي.. “تاسي” يواصل تراجعه ويغلق على انخفاض 1.05%

اقتصاد
للجلسة الثالثة على التوالي.. “تاسي” يواصل تراجعه ويغلق على انخفاض 1.05%

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأنهى جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بمقدار 123.66 نقطة بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11651.81 نقطة.

اقرأ أيضًا: “الجنادرية” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 529.05 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ 10.38 مليار ريال، عبر تنفيذ أكثر من 624 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 195 شركة، من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

اقرأ أيضًا: “أضاحي”: منصة إلكترونية تُسهل أداء شعائر الهدي والأضاحي بسهولة وأمان

وكانت شركات سماسكو ومياهنا ورتال وسابك للمغذيات الزراعية وسال، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 20.67 إلى 2.61%، فيما تصدرت الشركات الأكثر انخفاضًا اليوم، الباحة ومهارة والصناعات الكهربائية وثمار وأكوا باور، بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 4.26%.

مؤشر “نمو”

تراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.74% بمقدار 198.71 نقطة، وأغلق عند مستوى 26649.44 نقطة، بقيمة تداولات وصلت إلى أكثر من 43.1 مليون ريال.

تابعنا: