للجلسة الثالثة على التوالي.. “تاسي” يواصل تراجعه ويغلق على انخفاض 1.05%

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأنهى جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بمقدار 123.66 نقطة بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11651.81 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 529.05 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ 10.38 مليار ريال، عبر تنفيذ أكثر من 624 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 195 شركة، من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

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وكانت شركات سماسكو ومياهنا ورتال وسابك للمغذيات الزراعية وسال، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 20.67 إلى 2.61%، فيما تصدرت الشركات الأكثر انخفاضًا اليوم، الباحة ومهارة والصناعات الكهربائية وثمار وأكوا باور، بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 4.26%.

مؤشر “نمو”

تراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.74% بمقدار 198.71 نقطة، وأغلق عند مستوى 26649.44 نقطة، بقيمة تداولات وصلت إلى أكثر من 43.1 مليون ريال.