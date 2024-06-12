ارتفاع عدد الضحايا إلى 40 شخصًا.. توجيه عاجل من أمير الكويت عقب حريق عمارة المنقف

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، المسؤولين للتحقيق العاجل في أسباب الحريق ومحاسبة المتسببين لضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث.

وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعرب أمير الكويت عن حزنه العميق وتعاطفه مع أهالي الضحايا، مقدمًا تعازيه ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الحريق الذي اندلع في المبنى، الذي يسكنه حوالي 200 عامل في منطقة يغلب عليها العمال الأجانب، تمت السيطرة عليه بعد جهود كبيرة من قوات الإطفاء.

وقد أظهرت الصور المنتشرة من الموقع الأضرار البالغة والسخام الأسود الذي غطى واجهة المبنى المؤلف من ستة طوابق.

من جانبها، تعاملت وزارة الصحة الكويتية مع الحادث، حيث أعلنت وفاة 40 شخصًا ونقل 43 إصابة تم توزيعها على عدة مستشفيات لتقديم العلاج اللازم.

فيما قام وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح بزيارة موقع الحريق، معلنًا عن التحفظ على صاحب العقار للتحقيق في ملابسات الحادث ومدى وجود أي تقصير أو إهمال قد يكون سببًا في الواقعة.