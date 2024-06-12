تنتهي في يونيو الجاري.. هل تجدد السعودية اتفاقية البترودولار؟

لا يزال مستقبل البترودولار غير مؤكد، فبينما يعتقد البعض أن النظام سيستمر في الهيمنة على أسواق النفط العالمية، يرى آخرون أنه قد يواجه تحديات متزايدة في المستقبل، وفي حال انهيار نظام البترودولار، قد يكون لذلك تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف.

البترودولار، ذلك المصطلح الذي يربط بين النفط والدولار الأمريكي، يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي.

يشير البترودولار إلى نظام تسعير النفط بالدولار الأمريكي، والذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم آنذاك.

نشأة البترودولار

في أعقاب صدمة النفط عام 1973، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد طريقة لتأمين إمدادات النفط وضمان استقرار سعر صرف الدولار.

وفي عام 1974، توصلت الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق غير رسمي يقضي بتسعير النفط بالدولار الأمريكي، مقابل حماية عسكرية أمريكية للمملكة.

أهميته

أصبح البترودولار حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، حيث عزز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وساهم في استقرار أسواق النفط العالمية. كما سمح للولايات المتحدة بتمويل عجزها التجاري من خلال إصدار سندات الخزانة الأمريكية، التي يتم شراؤها من قبل الدول المصدرة للنفط.

تحديات البترودولار

على الرغم من أهميته، يواجه نظام البترودولار تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة، فقد سعت بعض الدول، مثل الصين وروسيا، إلى تقويض هيمنة الدولار من خلال تسعير النفط بعملات أخرى.

كما أن تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد قلل من اعتمادها على النفط المستورد، مما يضعف الحاجة إلى البترودولار.

البترودولار والسعودية

تعتبر السعودية لاعباً رئيسياً في نظام البترودولار، حيث إنها أكبر مصدر للنفط في العالم، ومع ذلك، فإن المملكة تدرك أيضًا التحديات التي يواجهها البترودولار، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

تعتبر الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من نظام البترودولار، حيث سمح لها بتمويل عجزها التجاري والمحافظة على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تدرك أيضًا التحديات التي يواجهها النظام، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المصدرة للنفط وتنويع مصادر الطاقة لديها.

هل تجدد السعودية اتفاقية البترودولار؟

محمد الصبان، الرئيس السابق للوفد السعودي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والمستشار السابق لوزراء البترول، صرح من خلال منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك تأكيدات غربية حول عدم تجديد السعودية لاتفاق البترودولار الذي ينتهي بعد مرور 50 عامًا، في الأيام الأولى من يونيو 2024، وهذا الأمر قد يمنح الدول الحرية لبيع وشراء النفط بأي عملة تختارها.

هذا التطور يثير قلق الولايات المتحدة بالنظر إلى الآثار المحتملة على اقتصادها والعملة الدولارية، حيث يترقب العالم هذه التغيرات والتأثيرات المتوقعة في المستقبل القريب، خصوصًا مع تعاظم دور مجموعة “بركس” على الساحة الدولية.