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فريق التحرير

12 يونيو 2024

رئاسة الشؤون الدينية تعلن جاهزية ترجمة خطبة عرفات بـ50 لغة لمليار مستمع عالميًا

حج 2024
رئاسة الشؤون الدينية تعلن جاهزية ترجمة خطبة عرفات بـ50 لغة لمليار مستمع عالميًا

استكملت رئاسة الشؤون الدينية تحضيراتها لترجمة خطبة عرفات، والتي ستُبث خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، مستهدفة الوصول إلى أكثر من مليار مستمع حول العالم بـ50 لغة مختلفة.

هذا الإعلان يُمثل الهدف الأطمح للمشروع منذ إنشائه، ويعد خطوة هامة في تاريخ الرئاسة الدينية، متوافقة مع التوجيهات السامية الرامية لنشر الوعي الديني والإنساني.

مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات يُسلط الضوء على الرسالة الدينية والإنسانية للمملكة، ويعزز من مكانتها كدولة تنشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية، وتعمل على نشر السلام العالمي.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهده في تعزيز صورة الإسلام كدين يحمل قيم السماحة والرحمة، ولتقديم صورة المملكة كرائدة في خدمة ضيوف الرحمن.

ترجمة خطبة عرفة تُعد واحدة من الخطط الرئيسية للرئاسة الدينية خلال موسم الحج، ضمن مشروع الترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين، وهي خطوة تسير في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق التطور والتحديث في الشؤون الدينية.

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