رقم تاريخي لسعود عبد الحميد مع الهلال

جاء سعود عبد الحميد مدافع نادى الهلال ومنتخب السعودية في قائمة أكثر اللاعبين خوضا لمباريات هذا الموسم في إحصائية نشرها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم الأربعاء.

وسلط (فيفبرو) الضوء على جدول المباريات الشاق للاعبين هذا الموسم، حيث أشار إلى أن الظهير الأيمن سعود عبد الحميد (24 عاما) خاض 67 مباراة منذ بداية الموسم معظمها فى الدورى السعودى وحتى الثاني من يونيو الجاري، وهو الأكثر لعبا للمباريات حول العالم.

وقبل بدء منافسات بطولة أوروبا وكأس كوبا أميركا حذر (فيفبرو) من تأثير العدد الهائل من المباريات على سلامة اللاعبين، حيث ضمت القائمة فيدريكو فالبيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب أوروجواي بالمركز الرابع (65 مباراة) حتى نفس الموعد.

ومن بعده جاء مواطنه داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي (65) ثم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي (64) وزميله فيل فودين لاعب إنجلترا (64) والكولومبي لويس دياز جناح كولومبيا (64)، وسيشارك جميعهم في كوبا أميركا أو بطولة أوروبا هذا الشهر.

وطالب (فيفبرو) بمنح راحة كافية للاعبين بعد الموسم الطويل للأندية، مضيفا عبر منصة إكس “صيف 2024 بطولة أوروبا وكوبا أميركا.. صيف 2025 كأس العالم للأندية.. صيف 2026 كأس العالم.. متى يحصل اللاعبون على راحة؟”