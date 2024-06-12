أرسنال يزاحم أندية روشن على صفقة أوسيمين

كشفت بعض التقارير عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع النيجيري فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا من اجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا” أن أرسنال أجرى اتصالات مكثفة مع أفراد من عائلة أوسيمين ووكيل أعماله من أجل إنهاء المفاوضات وضم اللاعب في الصيف الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية، أن نادي نابولي الإيطالي، يخطط للتعاقد مع الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي كان معاراً لصفوف فريق روما خلال الموسم الحالي 2023 – 2024.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي نابولي، وضع البلجيكي روميلو لوكاكو، على رأس المرشحين لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض الرحيل المتوقع لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين.