أرسنال يزاحم أندية روشن على صفقة أوسيمين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 يونيو 2024

أرسنال يزاحم أندية روشن على صفقة أوسيمين

رياضة
أرسنال يزاحم أندية روشن على صفقة أوسيمين دخل الهلال في مفاوضات مكثفة مع إدارة نابولي في الأيام الأخيرة لحسم التعاقد مع الهداف النيجيري

كشفت بعض التقارير عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع النيجيري فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا من اجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا” أن أرسنال أجرى اتصالات مكثفة مع أفراد من عائلة أوسيمين ووكيل أعماله من أجل إنهاء المفاوضات وضم اللاعب في الصيف الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية، أن نادي نابولي الإيطالي، يخطط للتعاقد مع الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي كان معاراً لصفوف فريق روما خلال الموسم الحالي 2023 – 2024.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي نابولي، وضع البلجيكي روميلو لوكاكو، على رأس المرشحين لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض الرحيل المتوقع لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين.

تابعنا: