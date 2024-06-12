ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم الأربعاء، الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.
ورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الأخير عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء ولي العهد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية).
وأكد ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.
فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الدفاع السيد رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.
ووصل إلى جدة، اليوم، الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له في زيارة للمملكة.
وكان في استقبال زيلينسكي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان “الوزير المرافق”، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
وسبق لفلاديمير زيلينسكي، أن وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية، في 27 فبراير 2024، حيث التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لبحث “صيغة السلام” الأوكرانية لوقف العملية العسكرية الروسية و”وعودة أسرى الحرب”، حينها أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص السعودية ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية.