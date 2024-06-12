ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم الأربعاء، الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

ورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الأخير عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية).

وأكد ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.

فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الدفاع السيد رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.