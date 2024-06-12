الناتو يطلب روبوتات عسكرية بقيمة 9 ملايين يورو من شركة ناشئة ألمانية

حصلت شركة “ايه ار اكس روبوتكس ARX Robotics” الألمانية على دعم مالي بقيمة 9 ملايين يورو (ما يعادل 9.7 مليون دولار) من صندوق الابتكار التابع للناتو؛ لتطوير سلسلة من المركبات الأرضية غير المأهولة.

يتميز تصميم الروبوتات بوحدات قابلة للتغيير لتلبية مجموعة متنوعة من الأدوار في أنظمة الهجوم والدفاع التابعة للحلف.

ما هو صندوق الاستثمار NIF

صندوق الاستثمار التابع للناتو (NIF) هو صندوق مستقل لرأس المال الاستثماري بقيمة 1 مليار يورو (1.08 مليار دولار)، تدعمه 24 دولة من أصل 32 دولة عضو في الحلف.

يهدف هذا الصندوق إلى “الاستثمار في الشركات الناشئة في مجالات العلوم والهندسة المتقدمة لتعزيز الدفاع والأمن والمرونة في الدول الأوروبية”، كما ذكر على موقعه الإلكتروني.

والأسبوع الماضي، أعلن الصندوق عن دعمه الأول، حيث قاد جولة تمويل من الفئة A بقيمة 22.5 مليون دولار لشركة “آي كومات iCOMAT” البريطانية الناشئة، التي تتخصص في تصنيع مواد مركبة خفيفة وقوية يمكن استخدامها في الطائرات والمركبات الأرضية.

والاستثمار الثاني للصندوق جاء في دعم ARX Robotics، رغبة في إدخال التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دفاعاته. وتأتي هذه الإعلانات التمويلية في وقت يثير فيه احتمال عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة مخاوف بين أعضاء الناتو بشأن استمرار التزام أمريكا بالحلف.

وسيساعد الدعم المالي شركة ARX، التي تأسست على يد جنود سابقين في الجيش الألماني، على تطوير وتقديم مركبات ذاتية القيادة من خط إنتاجها GEREON.

ماذا يعني هذا التعاون عسكريًا؟

ويقول مارك ويتفيلد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ARX Robotics: “الجيوش الغربية ليست مستعدة لحروب الروبوتات. لتعزيز قدرات قواتنا المسلحة بشكل كبير، نحتاج إلى كتلة حرجة مترابطة من الأنظمة الأرضية غير المأهولة. يجب أن تكون هذه الأنظمة سهلة التصنيع بطريقة لامركزية وقابلة للنشر بشكل كبير”.

وتشمل المركبات في خط GEREON أربعة أحجام مختلفة لتلبية احتياجات ساحة المعركة، حيث يمكن لأكبرها حمل ما يصل إلى 500 كجم (1100 رطل) واستخدامها كوحدة نقل الطائرات بدون طيار أو وحدة إسعاف. وتُستخدم وحدات روبوتية أخرى في الخط في التدريبات والمحاكاة، بينما تكون وحدات أخرى صغيرة الحجم مثالية لحمل أجهزة الاستشعار الحساسة المستخدمة في المراقبة.

وبفضل تصميمها القابل للتغيير، يمكن تعديل وظائف هذه المركبات وفقًا لاحتياجات ساحة المعركة. وقد تم اختبار المركبات بالفعل ونشرها من قبل عدة جيوش أوروبية، بما في ذلك جيوش سويسرا وألمانيا والنمسا والمجر وأوكرانيا.

وقال كريس أوكونور من صندوق الاستثمار التابع للناتو: “نحن فخورون بدعم ARX والمساعدة في توسيع إنتاجها عبر أوروبا. في ظل الحاجة المتزايدة للاستعداد لحروب المستقبل غير المأهولة، تظل الاستقلالية الأرضية مشكلة صعبة الحل. فريق ARX، الذي استفاد من خبراته في القوات المسلحة، قد طور نظامًا أرضيًا متقدمًا وفعالًا من حيث التكلفة، يمكن إنتاجه بكميات كبيرة ونشره بسهولة في الدفاع والأزمات الإنسانية”.