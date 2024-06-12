بورصة موسكو توقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو

أعلنت بورصة موسكو وقف إجراء التعاملات بالدولار الأمريكي واليورو اعتباراً من غداً الخميس، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على العديد من المصارف الروسية منها بورصة موسكو.

اعتبارًا من 13 يونيو، لن تقوم بورصة موسكو بالتداول في أسواق العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والمال والعقود الآجلة في الأدوات ذات التسوية بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

وسارعت البورصة والبنك المركزي إلى إصدار بيانات اليوم الأربعاء – وهو عطلة عامة في روسيا – بعد ساعة من إعلان واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي الروسي: “بسبب فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية ضد مجموعة موسكو للصرافة، تم تعليق تداول العملات وتسويات الأدوات القابلة للتسليم بالدولار الأمريكي واليورو”.

وتعني هذه الخطوة أن البنوك والشركات والمستثمرين لن يتمكنوا بعد الآن من تداول أي من العملتين عبر بورصة مركزية، مما يوفر مزايا من حيث السيولة والمقاصة والرقابة، وفق ما نقلت “رويترز” للأنباء.

وقال البنك المركزي إنه سيستخدم بيانات خارج البورصة لتحديد أسعار الصرف الرسمية.

ويحتفظ كثير من الروس بجزء من مدخراتهم بالدولار أو اليورو، آخذين في الاعتبار الأزمات الدورية التي حدثت في العقود الأخيرة عندما انهارت قيمة الروبل.

وطمأن البنك المركزي الناس بأن هذه الودائع آمنة، وقال: “يمكن للشركات والأفراد الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية. جميع الأموال بالدولار الأمريكي واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات تظل آمنة”.