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12 يونيو 2024

تفاصيل رد ديبالا على عرض النصر

رياضة
تفاصيل رد ديبالا على عرض النصر روما وأودينيزي - باولو ديبالا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف ديبالا من عرض نادي النصر.

وبحسب موقع “توتوميركاتو” الإيطالي، فإن النصر تواصل مع خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا، في الأيام الأخيرة في محاولة لجس نبض اللاعب حول إمكانية الانضمام للنادي.

وأضاف أن النصر قدم عرضا هائلا لمدة 3 سنوات، على أن يحصل الجوهرة الأرجنتيني على 20 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.

ولفت الموقع إلى أن ديبالا أبدى رفضه “بطريقة مهذبة”، مشيرة إلى أن الأرجنتيني غير مهتم بفكرة التوجه إلى الدوري السعودي.

وحال كان ديبالا قد أبدى موافقته على عرض النصر، كان سيذهب للعب إلى جانب زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الحالي، حيث سبق لهما اللعب سويا في يوفنتوس

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