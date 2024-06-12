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12 يونيو 2024

أوبرا وينفري تُصاب بـ”فيروس خطير” في المعدة

منوعات
أوبرا وينفري تُصاب بـ”فيروس خطير” في المعدة

دخلت مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية الشهيرة، والمنتجة التلفزيونية، أوبرا وينفري المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية، بحسب ما أعلنته الصحفية الأمريكية غيل كينغ لمجلة “بيبول”، حيث أوضحت غيل أن غياب وينفري يعود إلى حالتها الصحية السيئة، والتي قد تكون ناجمة عن فيروس خطير في المعدة يستدعي الرعاية الطبية.

وبينت غيل أنه تم نقل أوبرا إلى المستشفى بعد تفاقم حالتها، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الجفاف وتم إعطاؤها حقنة وريدية، مؤكدة أن صديقتها المُقربة أوبرا وينفري ستتعافى، وأعربت عن أملها في أن لا تغضب منها صديقتها أوبرا بعد أن كشفت هذه التفاصيل عن صحتها.

وأشارت غيل إلى أن الانتكاسة الصحية التي أصابت أوبرا، لا دخل لها بدواء التخسيس الذي كشفت المذيعة الشهيرة عن لجوئها إليه لخسارة وزنها الزائد في الفترة الأخيرة.

ولاحقا، خرج متحدث باسم أوبرا وينفري ليطمئن الجمهور على حالتها، مؤكدا أنها تتعافى حاليًا من الفيروس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص إقامتها في المستشفى أو سبب إصابتها بالمرض.

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