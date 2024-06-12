لارتباطات تتعلق بموسم الحج.. ولي العهد يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر لرئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024م الموافق 8 ذو الحجة 1445ه‍.

وتضمنت الرسالة اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد سموه عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى سموه النجاح لأعمال هذه القمة.