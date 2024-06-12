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فريق التحرير

13 يونيو 2024

ماذا يقول علم النفس عن إهانة عمرو دياب للفتى الصعيدي؟

منوعات
ماذا يقول علم النفس عن إهانة عمرو دياب للفتى الصعيدي؟

خلال الأيام الماضية، تصدر الفنان المصري عمرو دياب المشهد في حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، بفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل في مصر والعالم العربي، يظهر فيه “الهضبة” وهو يصفع معجبًا حاول بإلحاح التقاط “سيلفي” معه، وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة على عمرو.

فماذا يقول علم النفس عن تلك الإهانة؟

يُعرف ويليام إيرفين، أستاذ الفلسفة الذي درّس في “رايت ستيت” لمدة 30 عامًا ومؤلف كتاب “صفعة على الوجه: لماذا تؤذي الإهانات؟”، الإهانة بأنها “قول أو فعل شيء يتسبب في شعور شخص آخر بالألم”، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. ووفقًا لهذا التعريف، يمكنك حتى إهانة شخص ما من خلال عدم القيام بأي شيء، مثل عدم مصافحة يد مقدمة أو عدم الاعتراف بهدية.

لماذا يهين بعضنا بعضا؟

أثناء بحثه في الكتاب، جمع “إيرفين” الإهانات من كل كتاب إهانة يمكنه الحصول عليه.

يقول إن الانتقام هو أعلى أشكال الإهانة، لأنه يتطلب منك أن تكون بارعًا لفظيًا وتجيد سرعة التفكير. ويذكر أحد أمثلة ذلك بتبادل للإهانات بين نانسي أستور أول امرأة تشغل مقعدًا في مجلس العموم البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، حيث قالت أستور: “إذا كنت زوجي، فسأضع السم في قهوتك”. ليرد تشرشل: “لو كنت زوجتي، لشربته!”

يقول إيرفين إن فعل إهانة الآخرين متأصل في البشر، وأنه يبدأ بحاجتنا الطبيعية للانتماء إلى مجموعة من أجل بقائنا. فبمجرد أن نكون جزءًا من مجموعة، نحاول الارتقاء داخل التسلسل الهرمي الاجتماعي من أجل الازدهار.

ويصف الرغبة في الارتقاء في المجتمع بأنها “لعبة التسلسل الهرمي الاجتماعي”، فبينما ترتفع الذئاب داخل دوائرها الاجتماعية من خلال الصراع الجسدي، طور البشر العقول واللغة وحركات الجسد (كالصفعة) والإيماءات للارتقاء أيضًا في المجتمع من خلال وضع الآخرين في مكانهم، بإهانتهم والتسبب في إلامهم.

كيف نوقف الإهانات؟

ويضيف إيرفين أن الناس يمكنهم التوقف عن لعب هذه اللعبة، بأن يصبحوا مسالمين مهينين يؤمنون بالرد على الإهانات بطرق غير عدوانية. وهذا يشمل ببساطة تجاهل الإهانة أو الرد بروح الدعابة التي تستنكر الذات، وبالتالي إهانة ذواتهم بشكل أسوأ مما فعله المعتدي الأصلي. وهذه معضلة كبيرة تفرض تساؤلًا كبيرًا.

هنا يجيب إيرفين، فيقول: “إذا كنت تريد أن تكون فردًا سعيدًا، فسيتعين عليك تعلم كيفية عدم لعب لعبة التسلسل الهرمي الاجتماعي.. سيتعين عليك الارتفاع فوقها والوصول إلى المرحلة التي، على الرغم من أنك تشاهد أشخاصًا آخرين يلعبونها، إلا أنك لا تلعبها بنفسك. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب جهدًا”، وفق أستاذ الفلسفة.

استراتيجية أخرى في اللعبة

خلال بحثه، راقب “إيرفين” عن كثب ميوله لإهانة الآخرين والترويج لنفسه، وقد وجد أن المحادثات بينه وبين الآخرين مليئة بالترويج الذاتي، وهو ما يعتبره استراتيجية أخرى في لعبة التسلسل الهرمي الاجتماعي.

وبينما كان يفحص محادثاته الخاصة، يقول: “وجدت أنني كنت أنتظر ببساطة أن يتوقف الشخص الآخر عن الكلام حتى أتمكن من البدء في الترويج الذاتي مرة أخرى”. وقد كرس نفسه بعد ذلك للحد من أنشطته الترويجية الذاتية.

الإهانات الخبيثة

إحدى الإهانات الخبيثة بشكل خاص التي يكشف عنها إيرفين في بحثه هي الإهانة غير المباشرة، حيث تخبر شخصًا ما بإهانة مصدرها طرف ثالث.

يقول إيرفين: “إنها طريقة لإلحاق الألم بشخص ما، ولكن مع إمكانية الإنكار الكامل أننا مصدر ألمه”.

كان أوسكار ليفانت، الكاتب والموسيقي والممثل، يعرف كل شيء عن الإهانات المستعملة. قال ذات مرة إنه لم يضطر أبدًا إلى قراءة المراجعات السيئة لعمله لأن أصدقائه كانوا يخبرونه دائمًا عنها.

يضيف “إيرفين” إن الفلاسفة الرواقيين فحصوا سلوكنا اليومي واهتموا بشكل خاص بالشتائم وكيفية الرد عليها. “لقد أدركوا أنه، أولًا، سنكون بائسين إذا لم نكن حول أشخاص آخرين، وثانيًا، إذا كنا حول أشخاص آخرين فسوف يهينوننا”.

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