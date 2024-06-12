إفرازات الأذن.. الأنواع والفوائد والأكثر خطورة على صحة الإنسان

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 يونيو 2024

إفرازات الأذن.. الأنواع والفوائد والأكثر خطورة على صحة الإنسان

مقالات متخصصة
إفرازات الأذن.. الأنواع والفوائد والأكثر خطورة على صحة الإنسان

الدكتور محمد عادل بسيوني –  أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق

إفرازات الأذن أحد الأعراض المهمة التي يجب على المريض الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار، وتختلف أنواع إفرازات الأذن باختلاف السبب الذي أدى إلى ظهورها، وهناك العديد من الأسباب الشائعة لحدوثها.

شمع الأذن، وهو النوع الأكثر شيوعاً من الإفرازات، ومن الضروري أن نعلم أن شمع الأذن نوع من الزيوت التي تفرزها الأذن بشكل طبيعي، وقد يكون لونه أبيض أو أصفر أو بنياً، ويعمل شمع الأذن على منع دخول الأجسام الغريبة والبكتيريا عن طريق لزوجته، وأيضا بسبب الوسط الحمضي الناشئ عنه.

لكن عندما يفرز الشمع بشكل زائد قد يشكل انسداداً في القناة السمعية، ومن ثم لا بد من إزالة الشمع في عيادة طبيب مختص.

الإفرازات الدموية

هناك إفرازات أذن دموية، وتكون نتيجة إصابة للقناة السمعية أو لغشاء الطبلة، وذلك بسبب إدخال جسم غريب، مثل أعواد الأذن أو الصدمة الصوتية، وهناك أسباب أخرى من بينها: تغير الضغط بمقدار كبير بشكل مفاجئ، وإصابة في الرأس وكسور قاع الجمجمة، والإصابة بسرطان في الأذن، وتناول الأدوية المميعة للدم، مثل الأسبرين والوارفارين، أو الإصابة بالورم الكوليسترولي.

الإفرازات المائية

هناك نوع من الإفرازات المائية الصافية بالأذن، وغالبا ما تكون نتيجة:

تجمع الماء في الأذن بعد السباحة أو الاستحمام، وهو حالة طبيعية لا تعكس حالة صحية إذا لم تستمر لأكثر من 24 ساعة.

التهاب في الجلد داخل الأذن، مثل الإصابة بالأكزيما، وفي هذه الحالة قد يصاحب الصديد المائي القليل من الدم.

التهاب في الأذن الخارجية.

إصابة أو عملية جراحية في قاع الجمجمة، مما يؤدي إلى خروج السائل الدماغي الشوكي.

إصابة بأمراض مزمنة في الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المزمن.

الإفرازات القيحية

تظهر غالبا في الأذن بسائل مائل للبياض، وتدل على التهاب في الأذن الوسطى أو في قناة الأذن التي تربط بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى.

ويعد التهاب الخشاء، وهو التهاب عظمة الخشاء في الجمجمة خلف الأذن، أحد الأسباب التي تؤدي إلى خروج إفرازات قيحية مائلة إلى اللون البني، وذات رائحة كريهة.

تابعنا: