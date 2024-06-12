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13 يونيو 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة الـ7

دوليات
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة الـ7

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا، يوم الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي، وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وهبطت الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” في مطار برينديزي حيث استقلّ بايدن المروحية الرئاسية “مارين وان” في رحلة قصيرة إلى بورغو إغنازيا، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في بوليا “جنوب شرق إيطاليا” والذي سيستضيف من الخميس وحتى السبت قادة دول المجموعة السبع وآخرين من حول العالم.

ومن المقرر أن يوقع بايدن ونظيره الأوكراني اتفاقية أمنية بين بلديهما يوم الخميس عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع بهدف إرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن على استمرار دعم كييف، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

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