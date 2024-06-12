حريق «ضخم» يلتهم مستودعات وصهاريج نقل نفط في أربيل

اندلع حريق هائل، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في وقت مُتأخر من يوم الأربعاء، التهم عددا من صهاريج نقل الوقود، كما طال مصفاة نفطية ومستودعات للنفط الخام، وفقاً لشبكة رووداو الإعلامية.

واندلع الحريق في مخزن أسفلت تابع لمصفاة النفط الواقعة على طريق أربيل –غوير، إلا أنه لم يسجل المزيد من الخسائر، ولم تتم السيطرة على الحريق بعد، ونظرا لحجم الحريق، تحاول نحو عشرة فرق إطفاء إخماده، ولا يزال سبب الحريق غير واضح، فيما علمت “رووداو” أن العديد من المصافي الأخرى تقع بالقرب من المصفاة المشتعلة.

وقال شاهد عيان لرووداو إن شخصا أصيب وأن آخرين يعانون من مشاكل في التنفس، لكن رووداو لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال مصدر من الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق في تصريحات صحفية: “اندلع حريق كبير في محافظة أربيل، طال 6 خزانات للنفط، وعملت فرق من الدفاع المدني أثناء وصلوها على إخماد الحريق والسيطرة على النيران”.