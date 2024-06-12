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13 يونيو 2024

محلل فلسطيني لـ”الوئام”: اعتراف قريب بالدولة الفلسطينية من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا

دوليات
محلل فلسطيني لـ”الوئام”: اعتراف قريب بالدولة الفلسطينية من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا

الوئام- خاص

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشكل مباشر، بارتكاب ليس فقط “جرائم حرب”، بل أيضا “جرائم ضد الإنسانية” في الحرب التي تشنها منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.

ومع تزايد الاتهامات الدولية، وتعقّد المشهد الداخلي، بتزايد الخسائر من الحرب في غزة والشمال، واستقالة الوزيرين بيني جانتس وجادي آيزنكوت، أصبحت الأمور تتصاعد في وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحكومته.

وعن تطورات الأوضاع واحتمال تقديم الحكومة استقالتها، يستبعد الدكتور منصور أبوكريم، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني المختص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، “انهيار الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، خلال الفترة المقبلة؛ لأنه يحتفظ بحكومة تتألف من 64 عضوا في الكنيست، يمثلون أحزاب اليمين واليمين المتطرف”.

ويرى منصور أبوكريم، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “أحزاب اليمين المتطرف متمسّكة بالبقاء في السلطة، رغم معارضتها بعض الخطوات السياسية؛ لأن انهيار الحكومة يعني خروجها من المشهد السياسي نهائيا”.

الباحث السياسي يؤكد أن “الحكومة الحالية مستمرة لعدة أشهر، إلى أن تتوفر ظروف أخرى تؤدي إلى تفككها وانهيارها، كما أن نتنياهو يعمل على تماسك الحكومة لتحسين صورته داخل الشارع الإسرائيلي، عبر القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية”.

وبشأن القرار الأمريكي، يشير أبوكريم إلى أن “نتنياهو سيلتزم بالمرحلة الأولى من الهدنة؛ لعدة أسباب، منها تهدئة الشارع الإسرائيلي، وإعطاء راحة للجيش المنهك، والتخلص من الضغط الدولي، خصوصا القادم من واشنطن، كما سيعمل رئيس الوزراء على وقف إطلاق النار وخروج الأسرى، ومن ثم سيحاول التملص من الصفقة، بعودة القتال خلال 6 أشهر، بادعاء أن حركة حماس ترفع من سقف توقعاتها، وتطلب شروطا تعجيزية”.

الكاتب والباحث السياسي يستطرد قائلا إن “المشهد داخل إسرائيل ما زال مشتعلا، بسبب غضب الإسرائيليين من أداء الحكومة، وخوفهم على أبنائهم الذين يقاتلون في غزة، بالإضافة إلى اتهام نتنياهو بالمسؤولية عن 7 أكتوبر، نتيجة سياساته المتساهلة مع حركة حماس، وإرسال أموال الضرائب لهم وتسهيل البقاء في القطاع”.

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