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13 يونيو 2024

استبعاد نجم فرنسا من اليورو بسبب الإصابة

رياضة
استبعاد نجم فرنسا من اليورو بسبب الإصابة

غادر ثيو هيرنانديز، مدافع منتخب فرنسا، التدريبات الأولى للفريق بألمانيا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاقها، حسبما أكد فابريس هوكينز مراسل شبكة “RMC”، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، التي تنطلق مساء بعد غد الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وأكد المراسل الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن ثيرو هيرنانديز غادر مران منتخب فرنسا بعد مرور 20 دقيقة، مشيرًا إلى إصابة اللاعب في مباراة كندا الودية الماضية بالركبة.

وخاض منتخب فرنسا أولى تدريبات مساء اليوم الأربعاء استعدادًا للبطولة الأوروبية المنتظرة وسط تحديات كبيرة أمام وصيف بطل العالم المرشح الأبرز للتتويج باللقب القاري.

 

 

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