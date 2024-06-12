بينها غواصة نووية.. أمريكا “غير قلقة” من وصول سفن حربية روسية لكوبا

أكد مُتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، أن “عمليات الانتشار الروسية جزء من النشاط البحري الروتيني، ولسنا قلقين منها؛ لأنها لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة”، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية.

وقال المتحدث، إن “هذه ليست المرة الأولى التي تبحر فيها سفن روسية عبر منطقة البحر الكاريبي أو تزور موانئ في كوبا، إذ أبحرت السفن الروسية إلى نصف الكرة الغربي سنوياً من عام 2013 إلى عام 2020.

وتابع قائلا: “نحن لا نتفاجأ بهذه التحركات البحرية الروسية، نظراً لتاريخ روسيا الطويل في التواصل مع الموانئ الكوبية”.

وأشار المتحدث إلى أن “روسيا ستقوم خلال هذا الصيف بنشاط بحري وجوي مكثف في منطقة البحر الكاريبي بالقرب من الولايات المتحدة”، منوها إلى أن “هذه الإجراءات ستبلغ ذروتها في مناورة بحرية روسية عالمية هذا الخريف”.

ووصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى كوبا، الأربعاء، ومن المقرر أن ترسو لمدة 5 أيام، بحسب “فرانس برس”.